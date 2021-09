Bryan Dodien, um jovem futebolista da Juventus, não resistiu a uma longa luta contra o cancro e morreu neste sábado aos 17 anos, comunicou o ex-clube de Cristiano Ronaldo.

Bryan tinha sido diagnosticado com a doença em 2015 quando tinha apenas 12 anos. A 6 de janeiro de 2019, já depois de ter vencido algumas batalhas, voltou aos relvados pelos sub-15 da Vecchia Signora.

Mas o cancro voltou em força e desta vez levou a melhor sobre Bryan Dodien, cuja história correu o mundo nos últimos anos.

Em 2015, Paul Pogba chegou mesmo a dedicar-lhe um golo quando representava a Juventus. O agora jogador do Manchester United não ficou indiferente ao desaparecimento do jovem Bryan e deixou-lhe uma homenagem no Instagram pouco depois de ter estado em campo no empate de França com a Ucrânia. «A mais triste das notícias. Os meus pensamentos e orações estão com o que te são mais próximos. Perder uma pessoa amada nunca é fácil, mas nunca te vou esquecer. Lutaste muito, foste forte e um exemplo para todos. Adeus, meu pequeno amigo», reagiu.