O sérvio Luka Jovic parece estar a ter dificuldades de adaptação na Fiorentina. Após uma pré-temporada prometedora, em que marcou seis golos, neste momento não está a demonstrar o prometido, tendo apenas um golo apontado em nove jogos disputados.

Jovic, que passou pelo Benfica entre 2016 e 2019, trocou o Real Madrid pela Fiorentina neste verão, pediu agora paciência aos adeptos da formação italiana.

«As expetativas são altas quando chega um jogador do Real Madrid à Fiorentina. É normal que os adeptos esperem que faça a diferença desde o primeiro minuto, mas não jogo há três anos, por isso pode demorar um bocado», confidenciou em declarações ao jornal sérvio Informer.

«Já esperava uma temporada complicada e, depois dos primeiros jogos, parece-me claro que vai ser mesmo. Vou precisar de tempo para encontrar a melhor forma», acrescentou o avançado de 24 anos.

Em 2019, Jovic custou 60 milhões de euros ao Real Madrid, que o contratou aos alemães do Eintracht Frankfurt. Neste último mercado de transferências, chegou à Fiorentina a custo zero, após rescindir com os merengues.