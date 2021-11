A polícia fiscal italiana fez buscas nas instalações da Juventus, em Turim e Milão, informou a agência de notícias italiana, na última noite.

De acordo com a ANSA, a autoridade tributária levantou documentos relativos à compra e venda de jogadores e as mais-valias aí geradas direitos, assim como informação relativa à preparação das demonstrações financeiras do triénio 2019-21.

Indica ainda a agência que há seis suspeitos, entre eles o presidente Andrea Agnelli, o vice-presidente Pavel Nedved e o ex-diretor-desportivo, Fábio Paratici. Os restantes são os responsáveis pelas finanças da Juventus.

Denominada de «Prisma», a operação teve início em maio de 2021. « Atualmente as actividades destinam-se a apurar a hipótese de crime de falsa comunicação das sociedades cotadas e emissão de faturas, por transacções inexistentes, dirigidas à direcção [Juventus] e aos dirigentes das áreas de gestão empresarial, financeira e desportiva», explica uma nota do procurador de Torino.