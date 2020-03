A Juventus informou que a partida frente ao AC Milan, segunda mão das meias-finais da Taça do Rei será aberta ao público, ainda que com algumas restrições.



Num comunicado, a Vecchia Signora explica que adeptos oriundos das regiões da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e das províncias de Savona, Pésaro e Urbino não têm autorização para assistirem ao jogo.



De resto, as limitações no acesso ao encontro foram estabelecidas pelo governo italiano por causa do COVID-19, segundo a própria Juventus.



Lembre-se que os jogos deste fim de semana da Serie A iam realizar-se sem público. Porém, a Liga italiana optou por adiar seis encontros.