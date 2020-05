Andrea Barzagli anunciou a saída da Juventus, através das redes sociais.



O ex-futebolista terminou a carreira na Vecchia Signora e tornou-se adjunto de Maurizio Sarri no arranque desta temporada. Porém, o antigo internacional italiano justificou a decisão de sair ao fim de nove meses por questões pessoais.



«Tomei uma decisão para a minha vida. Foi uma decisão tomada com o coração. Sentia a necessidade de viver mais com a minha família, que, de forma silenciosa, me acompanhou e me apoiou nas minhas decisões profissionais. Hoje escolhi a favor uma família em detrimento da outra, à qual estarei sempre agradecida. Agradeço ao presidente, ao treinador, ao Fabio e ao Pavel, figuras que contribuíram para o meu crescimento. Obrigado. Ao clube, aos adeptos e aos profissionais que trabalharam aqui e fazem da Juventus o clube que é. O vosso, Andrea», escreveu nas redes sociais.