Rodrigo Bentancur está infetado com Covid-19, informou a Juventus.



Em comunicado, os italianos referem que o internacional uruguaio está «assintomático e em isolamento» e acrescentam que estão em contacto com as autoridades para que seja definido um protocolo que permite à equipa treinar em conjunto.



Lembre-se que a Vecchia Signora é adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os dragões venceram por 2-1 no Dragão e jogam a segunda mão em Turim, na próxima terça-feira.