A Juventus deu uma dica sobre o futuro treinador da equipa. O clube de Turim publicou uma imagem com o mapa do estado de Minnesotta, nos EUA.

Ora, os mais atentos saberão que essa dica aponta para Massimiliano Allegri.

Minnesotta é o nome do cavalo em que o treinador costumava apostar. Reza a história que Allegri, há 40 anos, em Livorno, decidiu apostar no Minnesotta e que um amigo lhe disse «tens mais hipóteses de treinar na Serie A do que esse cavalo vencer». Ambas as coisas sucederam.