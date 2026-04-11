Com Francisco Conceição de início, a Juventus foi até ao terreno da Atalanta vencer por 1-0, este sábado, na 32.ª jornada da Liga italiana.

O único golo da partida foi apontado pelo costa-marfinense Jeremie Boga, que marcou à antiga equipa aos 48 minutos, após uma saída em falso da baliza de Marco Carnesecchi.

Se o guarda-redes da Atalanta teve um erro capital, do outro lado Michele Di Gregorio esteve em grande nível e foi muito por culpa do guardião «bianconeri» que a equipa da casa não conseguiu levar qualquer ponto deste jogo.

Contas feitas, a Juventus sobe ao quarto lugar do campeonato italiano (que dá acesso à Champions), com 60 pontos, mais dois do que o Como, quinto classificado, que recebe o líder Inter de Milão no domingo.

Já a Atalanta, atrasa-se na corrida pelas competições europeias: é sétima classificada, com 53 pontos, a quatro da Roma, que ocupa o sexto posto.

RELACIONADOS
