Merih Demiral foi esta terça-feira operado com sucesso ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, informou a Juventus.



Na mesma nota, o emblema italiano adianta que o defesa de 21 anos estará afastado dos relvados entre sete a oito meses. Assim, o antigo jogador do Sporting e Sassuolo perde o resto da temporada, incluindo o Euro 2020 pela Turquia.