A Juventus goleou este domingo o Bolonha por 4-1 e beneficiou do empate caseiro do Nápoles ante o Verona (1-1) para garantir a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, após os jogos da 38.ª e última jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

Golos de Chiesa (6m), Morata (29m e 47m) e Rabiot (45m) construíram o triunfo da Juventus, que acabou no quarto lugar, com 78 pontos, fruto do deslize dos napolitanos. Cristiano Ronaldo e Félix Correia não saíram do banco da equipa comandada por Andrea Pirlo.

Num dos grandes duelos da jornada, a Atalanta, já com a qualificação para a Liga dos Campeões garantida, perdeu na receção ao Milan (0-2), que assim também garantiu o apuramento para a liga milionária, ultrapassando mesmo a equipa de Bergamo para acabar no segundo lugar da Serie A. Dois golos de Franck Kessié, aos 43 minutos e aos 90+2’, decidiram um encontro no qual De Roon acabou expulso nos da casa (90+3m). Rafael Leão foi titular no Milan e saiu aos 79 minutos, o mesmo minuto em que Dalot entrou em campo.

No Estádio Diego Armando Maradona, o Nápoles foi quem não fez a sua parte na luta pela Liga dos Campeões e caiu para o quinto lugar: vai à fase de grupos da Liga Europa. Rrahmani (60m) deu vantagem ao Nápoles, mas Faraoni empatou para a equipa visitante (69m), que teve o médio português Miguel Veloso no banco de suplentes.

Quem também vai à fase de grupos da Liga Europa é a Lazio, mesmo depois de ter perdido por 2-0 com o Sassuolo. Kyriakopoulos (10m) e Berardi (78m) marcaram os golos da equipa da casa, que esteve virtualmente com um pé no sétimo lugar – também ele europeu – mas viu a Roma empatar já perto do fim e manter esse posto, de acesso ao play-off da Liga Conferência Europa da UEFA.

A equipa comandada por Paulo Fonseca esteve a perder por 2-0 com o Spezia (golos de Verde e Pobega na primeira parte), mas chegou à igualdade por El Shaarawy (52m) e Mkhitaryan (85m) para assegurar a qualificação para as competições europeias.

Já o Torino e o Benevento empataram a um golo. Bremer deu vantagem aos da casa (29m) e Tello (72m) fez o 1-1 final.