Daniele Rugani deixou uma mensagem nas redes sociais, um dia depois de a Juventus ter informado que o defesa está infetado com o novo coronavírus.

O italiano garantiu que está bem e deixou um apelo à população para se combater o Covid-19.

«Já devem ter lido as notícias e por isso quero tranquilizar todos aqueles que estão preocupados comigo, estou bem», começou por escrever Rugani na publicação.

«Peço a todos que respeitem as regras, este vírus não faz distinções. Vamos fazer isso por nós mesmos, pelos nossos entes queridos e por aqueles que nos rodeiam», pediu.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie