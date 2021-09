A Juventus vai ficar privada de Dybala e Morata até meados de outubro, informou o clube.



Os dois avançados sofreram lesões musculares na partida do último domingo contra a Sampdoria. O avançado argentino padece de um problema «no músculo esquerdo» enquanto o espanhol «sofreu uma lesão muscular de nível baixo no bíceps femoral do músculo direito».

A dupla vai assim perder, pelo menos, os desafios com o Chelsea, para a Liga dos Campeões, e o dérbi contra o Torino.

A confirmar-se o diagnóstico do clube, Morata será ainda baixa na seleção de Espanha que em 6 de outubro disputa em Milão a meia-final da segunda edição da Liga das Nações.

A Juventus, que na Liga milionária se estreou com triunfo por 3-0 na visita aos suecos do Malmö, no Grupo H que inclui ainda Chelsea e Zenit, é nona no campeonato italiano com oito pontos em seis desafios, a 10 do líder Nápoles.