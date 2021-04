Félix Correia é a principal novidade na convocatória de Andrea Pirlo para o dérbi de Turim contra o Torino.



O jovem avançado português tem jogado pelos sub-23 da Juventus, podendo assim fazer a estreia pela equipa principal. Cristiano Ronaldo também faz, naturalmente, parte das escolhas do treinador da Vecchia Signora.



Recorde-se que Félix Correia, de 19 anos, chegou ao clube italiano em junho de 2020, depois de ter representado o AZ Alkmaar por empréstimo do Manchester City e de ter cumprido toda a formação no Sporting.



A Juve tem várias baixas para o dérbi com o Torino, deste sábado. Bonucci está infetado com covid-19 enquanto Dybala, McKennie e Arthur estão suspensos depois de terem violado as regras do confinamento.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Szczesny, Pinsoglio e Israel;



Defesas: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, Frabotta e De Marino;



Médios: Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli e Kulusevski;



Avançados: Ronaldo, Morata e Félix Correia.