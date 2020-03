Numa altura em que o futebol europeu está parado por causa da pandemia da covid-19 e não se sabe quando a bola voltará a rolar, os clubes enfrentam quebras grandes nas receitas. Para minimizar esse impacto financeiro na Juventus, os jogadores estão mobilizar-se, aceitando uma redução dos salários, segundo o jornal Tuttosport.

O diário italiano diz que a iniciativa partiu do capitão Giorgio Chiellini, a quem já se juntaram vários outros companheiros, com Cristiano Ronaldo na linha da frente, o que é importante em termos de peso no balneário, mas também em termos financeiros, já que é um dos mais bem pagos.