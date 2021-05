Se os resultados desportivos já colocam em causa a participação da Juventus na Liga dos Campeões 2021/22, a «vecchia signora» arrisca ainda ser excluída da Serie A se não renunciar à Superliga Europeia. Pelo menos essa é a vontade do presidente da federação italiana.

«A Juventus será excluída se não deixar a Superliga. Como sabem houve nove equipas que renunciaram à prova, mas outras três, incluindo a Juventus, teimam em resistir. Existe uma regra muito clara do Comité Olímpico Internacional, a aplicar nos estatutos do Comité Olímpico de Itália e nas federações. Se as sociedades não aceitaram esse princípio, então peço desculpa mas estão fora. Espero, no entanto, que este braço de ferro acabe em breve», disse Gabriele Gravina.