A Juventus vai de mal a pior e este domingo perdeu em casa com a Atalanta, por 1-0.

Um golo solitário do colombiano Duvan Zapata, aos 28 minutos, fez o resultado e permitiu à Atalanta voltar a ganhar em Turim 32 anos depois da última fez, na altura graças a um golo do argentino Cláudio Caniggia (ex-Benfica).

A Juventus tentava dar continuidade a duas vitórias na Serie A, e recuperar do desaire da Champios frente ao Chelsea (4-0), mas não evitou a derrota, nem quando Paulo Dybala atirou em jeito, o guarda-redes defendeu e a bola ainda bateu na trave, aos 95 minutos.

Com a vitória, a Atalanta segue em quarto lugar com 28 pontos, enquanto a Juventus é oitava com 21.