O Milan anunciou que Ruud Gullit, Kaká e Carlo Ancelotti entram no Hall of Fame do emblema italiano. A eleição foi realizada pelos adeptos, através de uma votação online.

Os antigos médios dos Rossoneri juntam-se aos avançados Filippo Inzaghi, Shevchenko e Marco van Basten, que foram introduzidos o ano passado. Além dos médios e dos avançados, o antigo defesa e atual vice-presidente do Milan Franco Baresi também integra o grupo, mas como membro honorário.

Como forma de homenagear a entrada dos antigos jogadores, Kaká, Gullit e Ancelotti vão receber distinções especiais antes do jogo diante da Juventus de Francisco Conceição, marcado para dia 26, às 19h45.

Ao serviço do emblema italiano, recorde-se, Gullit conquistou uma Bola de Ouro, em 1987, sangrando-se três vezes campeão do campeonato italiano e de duas Ligas dos Campeões. Kaká, tal como o jogador neerlandês, sagrou-se melhor jogador do mundo em 2007, vencendo um campeonato e uma liga milionária. Por fim, Carlo Ancelotti venceu duas ligas italianas e duas Champions e, enquanto treinador, quando regressou ao Milan em 2001, venceu uma Serie A (2004) e duas Ligas do Campeões (2003 e 2007).