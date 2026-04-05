O não apuramento da seleção italiana para o Mundial 2026 continua a dar que falar. A opinião mais recente sobre o tema é de Jurgen Klinsmann, ex-selecionador e futebolista da Alemanha.

Curiosamente, o mesmo Klinsmann que perdeu nas meias-finais do Mundial 2006 contra Itália, na única edição em que os transalpinos venceram o campeonato.

Aos microfones da Rai, admitiu: «Sofri imenso com os meus amigos italianos de Los Angeles. Na noite seguinte, tive dificuldade em dormir. A Itália paga a falta de líderes, de jogadores que ultrapassem os adversários e de confiança nos jovens», analisou.

«No vosso país, [Lamine] Yamal e [Jamal] Musiala provavelmente seriam enviados para a Série B para ganhar experiência. Muitos treinadores, ainda hoje, trabalham com o objetivo de não perder, em vez de vencer a todo o custo. E os resultados são estes», conclui o alemão.

A seleção italiana falha o apuramento para o Mundial há três edições consecutivas. Perdeu contra a Bósnia-Herzegovina no play-off a 31 de março.