Depois da goleada da Juventus, o Inter de Milão cumpriu e bateu o Nápoles em pleno San Paolo por 3-1, no encontro que fechou a 18.ª jornada da Serie A.



A primeira parte do encontro no sul de Itália teve três golos, os dois primeiros a favor da equipa de Conte. Os nerazzurri abriram o marcador por intermédio de Lukaku aos 14 minutos. O internacional belga recuperou a bola a meio-campo, galgou metros enquanto Lautaro arrastou um defesa e fugiu para o lado contrário, rematando para o primeiro da noite.



Pouco depois da meia hora de jogo o avançado assinou o bis. Brozovic lançou Lukaku em velocidade e este disparou já dentro da área com a bola a escapar entre as mãos de Alex Meret.



Com Mário Rui em campo os noventa minutos, a equipa de Gattuso encurtou distâncias antes do intervalo. Zielinski fez uma abertura sensacional para Callejón e o espanhol assistiu Milik para um golo fácil.



Os napolitanos entraram bem na etapa complementar, mas Lautaro Martínez aproveitou um mau corte de Manolas e resolveu a partida.



Inter de Milão tem 45 pontos e está no topo da Liga transalpina juntamente com a Juventus. Por sua vez, o Nápoles é oitavo.



