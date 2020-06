A Lazio respondeu da melhor forma à derrota frente à Atalanta e aplicou a mesma receita que sofreu na última jornada. Depois de levar com uma reviravolta em Bergamo, a equipa de Simone Inzaghi deu a volta à Fiorentina este sábado e venceu por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da liga italiana.

Continua, assim, vivo o sonho do título para os lados de Roma, onde as coisas começaram melhor no Estádio Olímpico para a formação visitante. O experiente extremo francês Franck Ribéry deu vantagem ao emblema de Florença, com um golo ao minuto 25.

Contudo, já na segunda parte, o melhor marcador do campeonato, Ciro Immobile, fez o 1-1 de penálti ao minuto 67, chegando aos 28 golos na prova, no mesmo número de jogos. Repõe a diferença de cinco golos para o segundo melhor goleador, Cristiano Ronaldo, que marcara na sexta-feira.

Aos 83 minutos, Luis Alberto completou a reviravolta, num jogo que acabou com uma expulsão do lado da Fiorentina, a de Vlahovic, já em tempo de compensação, por cotovelada num adversário, confirmada pelo vídeo-árbitro.

Nos outros jogos do dia, houve empate entre Brescia e Génova (2-2) e vitória do Cagliari na receção ao Torino, por 4-2.