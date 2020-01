10 vitórias nos últimos 10 jogos.

Assim vai o registo da Lazio na Serie A, depois da vitória desta tarde por 1-0 na receção ao Nápoles, em jogo da 19.ª jornada.

O golo da vitória do emblema romano surgiu já nos dez minutos finais, por intermédio do inevitável Ciro Immobile.

Do lado do Nápoles, destaque para Mário Rui, que cumpriu os 90 minutos no lado esquerdo da defesa.

Com este resultado, a Lazio continua no terceiro lugar do campeonato, a três pontos da liderança partilhada por Inter e Juventus, ao passo que o Nápoles é 10.º, com 24 pontos.

