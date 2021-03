Ciro Immobile recebeu esta quinta-feira a Bota de Ouro referente à época 2019/20, na qual anotou 36 golos pela Lazio na Serie A italiana.

A cerimónia realizou-se na câmara de Roma e marca assim a primeira vez que o avançado italiano recebe esta distinção.

«Ver a ‘Bota de Ouro’ de perto é uma grande emoção. O facto de eu ser comparado a grandes nomes [de avançados] é uma grande satisfação. Eu conheço a minha história, sei o quanto tenho trabalhado para atingir certos objetivos e receber este prémio é emocionante», afirmou, em declarações reproduzidas pela Lazio.

Ciro Immobile venceu a Bota de Ouro de 2019/20, com 36 golos, batendo a concorrência de Lewandowski, com 34, e Cristiano Ronaldo, com 31.