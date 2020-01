A Lazio foi multada em 20 mil euros devido a um cântico racista dos adeptos dirigido a Mario Balotelli, no decorrer do jogo com o Brescia.

A partida foi interrompida e um anúncio foi feito através do sistema sonoro do estádio, após o avançado ter denunciado o caso ao árbitro do encontro.

Balotelli foi o autor do 1-0 no Mario Rigamonti, mas depois da meia hora de jogo queixou-se ao juiz devido aos cânticos dos adeptos visitantes.

As instâncias disciplinares em Itália afirmaram que a investigação sobre o caso prossegue e que foi pedido à Lazio para que ajudasse as autoridades italianas a identificar os responsáveis.