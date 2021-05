Com a saída de Conte, o Inter está à procura de um novo treinador e a imprensa italiana escreve que o sucessor será Simone Inzaghi, técnico que está em final de contrato com a Lazio.



O emblema da capital italiana emitiu um comunicado na qual pede «consideração» por Inzaghi, um pelo que fez como jogador e agora enquanto técnico da equipa. Por isso, o conjunto «laziale» não confirmou a saída do treinador de 45 anos.



Esta quinta-feira, o CEO do Inter de Milão, Marotta garantiu que o sucessor de Conte será encontrado esta noite.



«Novo treinador? Vamos tratar de tudo esta noite, ainda que de forma não oficial», atirou, citado pela Gazzetta dello Sport.



A confirmar-se a saída de Inzaghi, fica assim mais um lugar vago no banco de uma das principais equipas da Serie A depois da saída de Gattuso do Nápoles.