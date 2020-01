A Lazio solicitou uma indemnização aos próprios adeptos na ordem dos 50 mil euros, após saudações fascistas oriundas das bancadas no jogo da Liga Europa ante o Rennes, disputado a 3 de outubro de 2019.

Numa carta assinada pelo presidente do clube, Cláudio Lotito, a visar os adeptos que estavam ‘curva norte’ do Estádio Olímpico de Roma no dito jogo, é informado que os mesmos tinham sido identificados pelas câmaras de segurança do recinto a protagonizar a referida saudação.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

«Através dos vídeos dos organismos da UEFA e das investigações da polícia, ficou claro que foram responsáveis por gestos sancionáveis». «Foi aberto um procedimento pelo Ministério Público de Roma», revela a carta, não divulgada oficialmente pela Lazio, porém difundida através da imprensa italiana.

Na mesma missiva, a Lazio refere que os prejuízos causados ao clube são da responsabilidade dos adeptos identificados, recomendando aos visados que entram «em contacto com o clube para acordar, se o desejarem, uma forma de pagamento de indemnização». «Se não o fizer, o clube fará valer os seus direitos por via legal», lê-se.

O clube transalpino fala em repercussões financeiras de 50 mil euros fruto da falta de receita de bilheteira falhada pela sanção do fecho da ‘curva norte’ no jogo ante o Celtic, juntando à multa de 20 mil euros então aplicada pela UEFA. Informou ainda que os adeptos em causa terão acesso vedado ao estádio nos próximos três jogos do campeonato italiano e que podem apresentar recurso da decisão «no prazo de dez dias».