Leão continuará a ponta-de-lança: Gimenez foi operado após lesão
Avançado mexicano alvo de «cirurgia artroscópica de limpeza do tornozelo direito»
Poucas horas após a derrota na Supertaça contra o Nápoles, o Milan anunciou que o avançado mexicano Santiago Gimenez foi submetido a cirurgia. O avançado rossonero deverá ficar afastado dos relvados durante cerca de dois meses.
Através das plataformas oficiais, o clube disse que Gimenez tinha sido operado nos Países Baixos.
«Santiago Gimenez foi submetido hoje, em Amesterdão, a uma cirurgia artroscópica de limpeza do tornozelo direito. A operação, realizada pelo Prof. Gino Kerkhoffs na presença da equipa médica do Milan, foi um sucesso total. No final da semana de convalescença prevista, Santiago regressará a Itália para continuar com o programa de reabilitação», anunciou o clube em comunicado.
O Milan de Allegri continua sem pontas-de-lança de raiz. Rafael Leão tem sido adaptado a essa posição e deverá por lá continuar quando regressar de lesão. No último jogo ainda não figurou na ficha de jogo, mas viajou com a equipa.
Gimenez, na segunda temporada ao serviço do clube italiano, marcou apenas um golo em 11 jogos esta época.