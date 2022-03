O médio do AC Milan, Sandro Tonali, aceitou responder a uma série de questões em 60 segundos. Sem hesitar, o internacional italiano defendeu que Rafael Leão é o melhor jogador dos rossoneri e ao mesmo tempo, o que mais rápido adormece no autocarro da equipa.



Além disso, o jovem do AC Milan elegeu que Luka Modric, do Real Madrid, é o seu futebolista favorito atualmente.



O melhor mesmo é ver o vídeo: