Rafael Leão diz que Jorge Jesus não gosta de trabalhar com jogadores jovens. Em entrevista à Sky Italia, o avançado do Milan recordou a passagem pelo Sporting.

«Estava bem, treinava com a equipa principal, mas o treinador Jorge Jesus não gostava de trabalhar com jogadores jovens e por isso pensei que seria difícil vingar. Por estar a treinar bem, fui convocado para um jogo contra o FC Porto. Fui para o banco, já estava entusiasmado por estar com os ‘grandes’ porque era um jogo importante. A certa altura o nosso avançado lesionou-se e o treinador disse-me para entrar. Não senti que estava pronto, mas ao mesmo tempo não estava nervoso, por isso pensei 'agora ou nunca'. Entrei, perdemos, mas marquei um golo e a partir daí pensei que poderia fazer algo importante»

Rafael Leão admite que teve algumas dificuldades na adaptação ao Lille, mas acredita que a mudança para França o fez crescer como jogador.

«Se tivesse ficado em Portugal não teria me tornado no jogador que sou agora. Digo às pessoas para nunca desistirem. Há cinco anos eu era um miúdo, joguei em França e hoje estou no Milan, um dos melhores clubes do mundo. Entrar em San Siro e vestir a camisa do Milan é sempre uma alegria.»

Na mesma entrevista, Rafael Leão revelou que o seu maior ídolo é Cristiano Ronaldo e o que lhe falta para chegar ao nível dos melhores do mundo.

«Sim, mas não sou egoísta. Posso marcar golos, mas se também posso dar assistências, passo ao meu companheiro. Nesses níveis os números fazem a diferença porque Mbappé, Haaland, Messi fazem números que falam por si. Quando pensar como eles, chegarei a esse nível»