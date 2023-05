Leonardo Bonucci manifestou a intenção de terminar a carreira em 2024 assim que o contrato com a Juventus terminar.



«Quando deixar de jogar no próximo ano, irá chegar o fim de uma era na defesa, uma forma de defender à "italiana". É um orgulho estar entre os grandes», referiu, numa entrevista aos meios da Vecchia Signora.



«Quando és criança, corres atrás da bola e sonhas vestir a camisola de um clube como a Juve. Jogar 500 vezes com este emblema significa que fizeste histórica. Dentro de mim estará sempre uma criança que fica feliz por jogar», acrescentou ainda.



O defesa começou a carreira no Inter, passou por Treviso, Pisa e Bari até chegar à Juve em 2010. Depois de sete anos consecutivos no clube, o central esteve uma época no AC Milan, em 2017/18, mas voltou no ano seguinte.



Ao serviço dos bianconeri, Bonucci tem 19 títulos conquistados: nove Ligas italianas, cinco taças de Itália e cinco Supertaças italianas.