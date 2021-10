Pablo Martín Páez Gavira, mais conhecido por Gavi, vai passar a ser o jogador mais jovem de sempre a vestir a camisola da seleção principal de Espanha quando, dentro de poucos minutos, começar a meia-final da Liga das Nações que opõe La Roja à Itália «azzurra», a anfitriã desta competição da UEFA.

Com apenas 17 anos e 62 dias, o jovem talento do Barcelona vai entrar diretamente para a história, batendo a marca que, até hoje, era detida por Ángel Zubieta que se estreou na seleção aos 17 anos e 284 dias, já em 1936.

Além disso, Gavi torna-se no segundo jogador que precisou de menos minutos para ser titular, uma vez que, até ao momento, somou apenas 275 minutos na equipa principal do Barça. O recordista neste caso continua a ser Munir que se estreou em 2014 frente à Macedónia, apenas com 126 minutos de jogo com a camisola do Barcelona.

Além dos recordes de Gavi, destaque para a presença de dois jogadores do Sporting. Sarabia vai mesmo ser titular no ataque, enquanto Pedro Porro começa o jogo no banco. No lado da Itália, a grande surpresa é a introdução de Alessandro Bastoni, central do Inter, no eixo da defesa.

Confira aqui as EQUIPAS OFICIAIS