A Liga italiana divulgou esta sexta-feira o plano de homenagens a Diego Maradona que será seguido em todos os jogos da 9.ª jornada da Serie A, que decorre entre sábado e segunda-feira.

Numa nota publicada no site oficial, é referido que durante o aquecimento das equipas vai passar nos ecrãs dos estádios o célebre aquecimento de Maradona em 1989 ao som de «Live is life» antes de um jogo com o Bayern Munique para a Taça UEFA.

Além disso, todos os jogadores entrarão em campo com fumos negros no braço esquerdo. Haverá também um minuto de silêncio antes do apito inicial: jogadores e a equipa de arbitragem estarão perfilados no círculo central e durante esse período será projetada uma imagem do ex-futebolista argentino nos ecrãs e, nas bancadas, a mensagem «Ciao Diego (adeus Diego)».

No 10.º minuto de cada partida (número que o astro envergava), a imagem de Maradona será exibida novamente para um tributo final que terá a duração de 60 segundos.

Diego Maradona atou na Liga italiana entre 1984 e 1991, período durante o qual vestiu sempre a camisola do Nápoles.