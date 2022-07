Luka Jovic não podia ter melhor estreia com a camisola da Fiorentina. O avançado sérvio apontou um póquer em apenas 28 minutos num jogo de preparação frente ao Vincenza (7-0), da Serie C italiana.

Quatro dias após ter sido apresentado no emblema de Florença, o atacante de 24 anos marcou o mesmo número de golos que apontara em 51 jogos ao serviço do Real Madrid em três temporadas.

Luka Jovic chegou à Fiorentina a custo zero, proveniente do Real Madrid. Em 2019, os merengues pagaram 63 milhões de euros ao Eintracht Frankfurt pelo passe do internacional sérvio.