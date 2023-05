A meio da eliminatória contra o AC Milan, das meias-finais da Champions, o Inter de Milão confirmou o bom momento e derrotou o Sassuolo por 4-2, numa partida da 35.ª jornada da Serie A.



Romelu Lukaku aproveitou a ausência das principais figuras - Ingazhi poupou alguns dos habituais titulares - para ser a figura do jogo. Depois dos neroverdi terem visto o VAR invalidar-lhes um golo no arranque da partida, o internacional belga abriu o marcador com um golaço de fora da área.



No arranque da segunda parte o Inter beneficiou de uma infelicidade de Tressoldi para chegar ao 2-0. Volvidos três minutos, Lautaro Martínez fez o 3-0 e o jogo parecia fechado. Porém, o Sassuolo esboçou uma reação e marcou dois golos entre os 63 e os 77 minutos por intermédio de Matheus Henrique e de Frattesi.



Lukaku chamou a si o protagonismo e confirmou o triunfo do emblema de Milão com novo golo aos 89 minutos. Esta vitória permitiu ao Inter igualar a Juventus, à condição, no segundo lugar e distanciou-se de Lazio e Milan, adversários diretos na luta pela Champions que já jogaram e perderam pontos nesta ronda.



