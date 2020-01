Romelu Lukaku já leva 18 golos em 26 jogos no Inter de Milão, mas admite que o início em Itália não foi fácil. Principalmente, assegura, por culpa do temperamento do seu treinador, Antonio Conte.



«Ele diz-te na cara tudo o que pensa. Num dos meus primeiros jogos, contra o Slavia de Praga, eu estava a jogar mesmo mal e ele disse-me, em frente a toda a gente, que eu era lixo», contou Lukaku à Sky Sports, num tom contundente.



«Nunca me tinha acontecido isto. Disse que eu era lixo e que me tiraria do campo ao fim de cinco minutos se voltasse a jogar assim. Como reagi? Tirou-me confiança e, ao mesmo tempo, despertou-me.»



Lukaku ainda acrescentou que Conte tem este tipo de comportamento «com todos os jogadores». «No jogo a seguir ganhámos ao Milan, marquei um golo e fiz um dos melhores jogos da minha carreira.»



