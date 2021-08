A saída de Romelu Lukaku do Inter continua a dar que falar em Milão. Em conferência de imprensa de antevisão do embate contra o Génova, o treinador dos nerazzurri, Simone Inzaghi, garantiu que tudo foi feito para manter o belga no clube.

«Veio ter comigo de forma cordial e disse-me que o Chelsea foi sempre o seu sonho. Tentámos falar com ele durante um dia e meio, juntamente com os diretores, mas ele já tinha tomado uma decisão»

Apesar da saída de um jogador fundamental, Inzaghi está satisfeito com o substituto.

«Agora chegou o Dzeko e vai chegar outro avançado. O Edin é um jogador que sempre conheci ao longo dos anos e estou feliz por estar connosco. Foi um pedido explícito ao clube, independentemente de Lukaku», atirou o técnico italiano.