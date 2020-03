Romelu Lukaku está a cumprir à risca a quarentena imposta pelo governo italiano. Isolado em casa há nove dias, o avançado do Inter de Milão admite que quase deu em louco.



«Não posso sair, não posso treinar... sinto saudades de jogar na presença de adeptos. Estou há nove dias em casa e ontem quase dei em louco. Sinto saudades da vida normal, de ver o meu filho, a minha mãe, o meu irmão. Nesta situação começas a valorizar o que tens», disse o jogador numa conversa com Ian Wright.



O internacional belga lamentou ainda o facto de não poder ver a mãe que tem diabetes. «Sou um sortudo. Deves ester muito cuidado porque podes tocar em alguém que tem o vírus. A minha mãe tem diabetes, por isso, nem sequer a posso ir ver ou tocar-lhe. A minha mãe não sai de casa.»



Lukaku diz que tem feito exercício físico em casa e que o Inter lhe fornece alimentos para cumprir a sua dieta.



«A maioria dos jogadores vivem em apartamentos pequenos. O clube trouxe-nos uma bicicleta para treinarmos e todos os dias trazem-me comida para continuar com a minha dieta», concluiu.



Itália é um dos países mais afetados pela Covid-19. O número total de vítimas mortais é agora de 4 825, continuando a ser o mais alto no mundo – havia ultrapassado a China neste registo na quinta-feira.

A conversa entre Lukaku e Ian Wright na íntegra: