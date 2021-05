Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku tiveram uma discussão feia e trocaram palavras menos simpáticas durante o «Derby della Madonina» em janeiro deste ano. O confronto entre os jogadores de AC Milan e Inter acabou com os dois expulsos.



O internacional sueco intitula-se sistematicamente como «Deus» e o avançado belga não resistiu em provocá-lo depois de os nerazzurri se terem sagrado campeões de Itália no último domingo.



«O verdadeiro Deus coroou o Rei. Agora, façam uma vénia. O rei de Milão», escreveu Lukaku nas redes sociais dirigindo-se indiretamente a Ibra.

