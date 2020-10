Marcello Lippi, que liderou a Itália à vitória no Mundial de 2006, disse adeus aos bancos, quase quarenta anos depois.

«O meu trabalho como treinador está feito. É o caminho certo. Talvez possa ser útil noutras funções, vamos ver. Mas até à primavera não quero ter nada», disse o italiano aos microfones da Radio Sportiva.

Aos 72 anos, Lippi põe fim a uma carreira que resultou em duas dezenas de títulos. Além do sucesso com a squadra azurra em 2006, dez anos antes tinha conquistado a Liga dos Campeões com a Juventus e também venceu o campeonato italiano por cinco vezes.

Em 2012, rumou à China e venceu a Liga chinesa com o Guangzhou Evergrande em três anos consecutivos, antes de se tornar selecionador daquele país asiático, cargo a que renunciou em novembro passado.

Lippi passou ainda pelo Inter de Milão, Nápoles, Atalanta, entre outros clubes de menor dimensão em Itália.