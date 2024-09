O lateral português do Nápoles, Mário Rui, pediu a intervenção do sindicato Assocalciatori para voltar a treinar com o resto do grupo, segundo a versão italiana da Sky Sports.

Ligado ao clube napolitano por mais dois anos de contrato, o lateral, que não faz parte do projeto de Conte, recusou várias propostas entre agosto e setembro, treina sem companheiros há vários dias e por isso pediu intervenção.

O internacional português de 33 anos é um dos capitães de equipa. O futebolista, que chegou ao clube em janeiro de 2018, disputou 227 jogos com a camisola do Napoli, marcando três golos e assistindo outros 26. O português venceu a Taça de Itália em 2019/20 e o Scudetto em 2022/23.