Já passaram 14 anos, mas a cabeçada de Zidane a Materazzi, na final da Mundial de 2006 entre França e Itália, ainda dá que falar.

Numa entrevista no Instagram, Materazzi contou o que disse ao francês e explicou o que o salvou de ser também expulso.

«Não estava à espera. Tive sorte, porque se estivesse a contar tínhamos ido os dois para o balneário», disse o italiano, recordando o incidente.

«Tivemos um contato na área na primeira parte. O Zidane tocou no guarda-redes e o Gattuso disse-me para o marcar. Depois do primeiro contato com ele, pedi-lhe desculpas, mas ele reagiu mal. Ao terceiro contato, disse-me: ‘Dou-te a minha camisola no final do jogo’. E eu respondi: ‘Prefiro a tua irmã à camisola’.»