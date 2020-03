Maxi López criticou publicamente Wanda Nara por esta ter furado a quarentena em Paris e ter ido com os filhos para o norte de Itália, mais concretamente para Lombardia, a região italiana mais afetada pelo surto do novo coronavírus.

Numa publicação nas redes sociais, o atual jogador do Crotone pediu justificações à ex-mulher, atualmente companheira de Mauro Icardi.

«Gostava de saber com que justificação é que rompeste uma quarentena de uma pandemia mundial, na qual toda a gente pede para não se sair de casa, para expor os nossos filhos a uma viagem de um país para o outro e para te mudares para o epicentro do contágio (Lombardia) em Itália sem te importares com as consequências disso?», começou por questionar o antigo avançado do Milan e do Barcelona.

«O que é que te passa pela cabeça nestes momentos quando o mais sagrado que tens é a saúda dos nossos filhos. Indigna-me que não tenhas consciência, se não o queres fazer por ti, fá-lo por eles, porque és mãe de cinco crianças e parece que não percebes isso», acrescentou.

Refira-se que Maxi López e Wanda Nara têm três filhos em comum, fruto de um casamento de cinco anos, que terminou em 2013. Depois disso, a empresária juntou-se com Mauro Icardi, antigo companheiro de equipa de López e atual avançado do PSG.