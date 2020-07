O empate entre Bolonha e Nápoles ficou marcado pelo verdadeiro exemplo de fair-play de Mihajlovic e Gattuso. Anteriormente rivais em campo, os dois técnicos sentaram-se lado a lado num dos bancos de suplentes e estiveram à conversa antes do pontapé de saída.



Mais tarde, os dois treinadores fizeram a análise ao encontro juntos, acabando abraçados.



«Sinisa é mais duro do que eu. Eu ladro, mas não mordo. O Sinisa faz-se ouvir», disse, após o jogo, citado pelo «Corriere dello Sport».



Um gesto bonito e poucas vezes visto no futebol atual.

https://t.co/Llo1Xxk7UP Gattuso e Mihajlovic show: i due allenatori insieme per le interviste! pic.twitter.com/d2qwIz3BdC — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) July 15, 2020