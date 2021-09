O Milan baixou os preços para os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, prova na qual defronta o FC Porto, depois de protestos de adeptos na última semana, nomeadamente da claque Curva Sud Milano.

Os ingressos mais baratos, que estavam inicialmente fixados em 69 euros, passam agora a ser de 39 euros, sendo o mais caro, não de 490 euros, mas sim agora de 420 euros.

Consoante as zonas, há ainda bilhetes a 44 ou 54 euros, a 89, 109, 119, 120, 129, 190, 230, 280, 310, 320 ou 390 euros, mas para já só para a receção ao Atlético de Madrid, a 28 de setembro. Os preços dos ingressos para a receção ao FC Porto, a 3 de novembro, ainda não foram anunciados.

Esta quinta-feira, o Milan anunciou a reabertura, para amanhã [sexta-feira], da venda de bilhetes para os jogos da Liga dos Campeões, depois de os protestos dos adeptos face aos preços terem levado o clube a suspender a comercialização.

No domingo, em resposta aos adeptos, o chefe-executivo do Milan, Ivan Gazidis, escreveu uma carta aberta a explicar que iam ser ajustados os preços praticados, o que agora se confirma.

O Grupo B da Liga dos Campeões conta, além do FC Porto, do Milan e do Atlético de Madrid, com o Liverpool.