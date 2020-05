Zlatan Ibrahimovic lesionou-se esta segunda-feira durante um treino do AC Milan, com suspeitas de problemas num dos gémeos, e vai submeter-se a exames médicos na terça-feira, adianta a imprensa italiana.



Segundo a mesma fonte, o internacional sueco deixou o centro de treinos a coxear, mas para já desconhece-se se a lesão se estende também ao tendão de Aquiles.



O avançado de 38 anos, que esteve a treinar com o Hammarby durante o período de confinamento causa pela pandemia de Covid-19, tem contrato até ao final da época com opção de o prolongar até 2022.

Até ao momento o AC Milan ainda não deu conta da lesão de Ibrahimovic.