O Milan foi derrotado em pleno San Siro pela Cremonese, por 2-1, no primeiro jogo após a saída de Sérgio Conceição para a Série A.

Num jogo em que não contou com Rafael Leão, que não recuperou de lesão, a equipa da casa começou a perder graças a um golo de Baschirotto, aos 28 minutos.

No entanto, os «rossoneri» responderam nos descontos da primeira parte com um golo de Pavlovic. Aos 61 minutos, Bonazzoli fez o 2-1 para a Cremonese.

Já a Roma, venceu o Bolonha, por 1-0, em casa.

No Estádio Olímpico, o único golo apontado no jogo entre a Roma e o Bolonha foi da autoria do jogador da Roma, Wesley França, aos 53 minutos.

Com estes resultados, Cremonese e Roma entraram na Liga italiana com o «pé direito», já o Milan e o Bolonha tentarão dar uma melhor resposta na próxima jornada.