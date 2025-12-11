Joseph Minala, lembra-se? O médio camaronês que se estreou na Serie A pela Lazio em 2014, então com 17 anos, pese embora as dúvidas em torno da sua idade? Aos 29 anos, idade que continua a garantir ser verdadeira, joga em Malta e diz ter sido «ameaçado e chantageado» pela polémica que marcou a sua carreira.

Natural dos Camarões, Minala mudou-se para Itália aos 15 anos, após ter sido descoberto num torneio juvenil do seu país. Acabou enganado pela pessoa que tratou da sua viagem para Roma, ficou «horas sozinho na estação de comboios» até que decidiu contar tudo à polícia.

Quando pensava que ia regressar aos Camarões, foi entregue a uma família de acolhimento. Ficou em Roma, aprendeu a fazer pizzas e a tratar da relva, ganhando 20 euros por cada serviço, mas nunca perdeu o sonho de ser futebolista.

Foi rejeitado por vários clubes, entre os quais o Milan, o Inter e o Nápoles, onde treinou praticamente durante um ano. Acabaria por ficar na Lazio, ao serviço da qual se estreou na Serie A, em 2014, aos 17 anos.

«Um presente de Deus», confessou Minala em entrevista à Gazzetta dello Sport, que rapidamente se transformou num inferno. Tudo pelas dúvidas criadas em torno da sua idade, que muitos acreditavam ser superior à que declarava ter.

Nem a confirmação pela Federação Italiana de Futebol de que Minala tinha mesmo 17 anos fez esfumar a polémica. «Massacraram-me, destruíram-me, humilharam-me. Foi um ataque direcionado», acredita o jogador.

«O rumor foi espalhado por uma pessoa que costumava cuidar de mim. Um site no Senegal, que depois foi apagado, inventou notícias sobre eu ter 42 anos. As pessoas começaram a fazer montagens fotográficas e a gozarem-me. Poucos o sabem, mas nessa altura fui ameaçado e chantageado por pessoas em quem confiava. Estava só e desprotegido, ninguém me defendeu», lamenta o jogador.

Aos poucos, as portas em Itália foram-se fechando, até que se mudou para a China, primeiro, a Letónia, depois, e, por fim, para Malta, onde ainda hoje joga, no Marsaxlokk.

«Sei que não sou um fenómeno, mas quando me deram uma oportunidade mostrei sempre que sou um elemento com valor», nota Minala, antes de rematar: «Não sou uma má pessoa. Tenho 29 anos, nasci no dia 24 de agosto de 1996. Como é que ninguém acredita nisso?»