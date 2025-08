Luka Modric, médio emblemático que trocou o Real Madrid pelo Milan neste verão, a custo zero, não pretende acabar a carreira tão cedo. Modric ainda não sabe quando vai pendurar as botas.

«Ainda é muito cedo para o dizer. O meu objetivo é claramente jogar o Mundial no próximo ano, mas primeiro temos de nos qualificar. Não estou a olhar para muito longe, o que importa é viver o presente e fazer as coisas bem», disse nesta segunda-feira, na apresentação à imprensa italiana.

O veterano, de 39 anos, explicou os motivos que o levaram a escolher o Milan. «Independentemente da idade, há sempre tempo para sentir emoções. Ultimamente, tive uma despedida emocionante com o Real. Podemos emocionar-nos em qualquer idade. Cresci a ver o futebol italiano. O Milan era a minha equipa preferida em Itália, porque o meu ídolo Boban jogava lá e tinha muito sucesso. Sempre tive um carinho especial pelas cores rossoneri», disse.

Depois de uma época sem grande sucesso, Modric afirma que um clube como o Milan «não foi feito para a mediocridade». «Sete títulos na Liga dos Campeões não é brincadeira», recordou.

«É o clube mais bem-sucedido da Europa depois do Real. Espero que aconteça algo semelhante ao que aconteceu quando Ibrahimović regressou. Ficaria absolutamente entusiasmado», admitiu.

Modric explicou ainda o processo que o levou a assinar pelo Milan, nos bastidores.

«Não falei com o Boban recentemente, mas no passado falámos muitas vezes sobre o Milan. Depois reuni com o Ibrahimovic e ele deu-me algumas informações sobre a equipa. Ancelotti também me disse coisas maravilhosas sobre este clube. Carlo e eu falámos sobre a equipa, a estrutura, as expetativas e a pressão, que eu já tinha experimentado em Madrid», disse.

«No meu coração, já tinha decidido aceitar. Eu próprio também tive impressões maravilhosas. O nível de organização, o clube é excelente. Recebi um acolhimento impressionante», completou o médio croata, que vai ter a primeira aventura em Itália.

Luka Modric, Bola de Ouro em 2018, vai vestir a camisola 14 do Milan. Vai ser treinador por Max Allegri, que substituiu Sérgio Conceição.