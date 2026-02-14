O Como perdeu este sábado, por 2-1, na receção à Fiorentina, em jogo da 25.ª jornada da Liga italiana.

O conjunto «viola» foi para intervalo a vencer, graças ao golo de Nicolo Fagioli, aos 26 minutos. Já na segunda parte, de penálti, Moise Kean (54m) aumentou a vantagem dos forasteiros.

Aos 77 minutos, um autogolo de Fabiano Parisi ainda deu esperança à equipa de Cesc Fàbregas, que, no entanto, se deixou levar pelas emoções na reta final.

Após uma picardia entre um colega e um adversário, Álvaro Morata meteu-se ao barulho e viu amarelo aos 88 minutos. Ora, logo no minuto seguinte, o internacional espanhol encostou a cabeça a um adversário, viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho, praticamente hipotecando as hipóteses de reação do Como, que ainda assim continua no sexto lugar (41 pontos).

A Fiorentina, por sua vez, ganha fôlego na luta pela permanência. Embora siga em zona de despromoção, tem os mesmos 21 pontos do Lecce, a primeira equipa acima da linha de água.