O futebol italiano está de luto pela morte de Luigi Simoni, antigo jogador e treinador, aos 81 anos.

«Gigi» tinha sofrido um problema grave de saúde há cerca de um ano, que o levou a estar internado nos cuidados intensivos. No passado mês de março voltou a casa, para evitar um eventual contágio de covid-19, mas o estado de saúde piorou agora, e na quinta-feira deu entrada no hospital de Pisa, onde acabaria por falecer.

Como jogador, Simoni conquistou uma Taça de Itália pelo Nápoles, em 1962, e representou ainda Mantova, Torino, Juventus, Brescia e Génova.

Como treinador destacou-se com a conquista da Taça UEFA com o Inter, em 1998. Um plantel do qual fazia parte o português Paulo Sousa, e que tinha figuras como Zanetti, Simeone, Djorkaeff, Zamorano e Ronaldo.

«Gigi» Simoni está ainda na história do futebol italiano como recordista de subidas ao principal escalão: sete.

Para além do Inter, treinou o Génova, Brescia, Pisa, Lazio, Empoli, Cosenza, Carrarese, Cremonese, Nápoles, Piacenza, Torino, CSKA Sófia, Ancona, Siena, Lucchese e Gubbio.