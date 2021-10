A Roma perdeu por 1-0 na visita a Turim, casa da Juventus. No final do encontro, José Mourinho defendeu que a equipa que merecia ganhar saiu derrotada.



«O que fica é uma derrota, mas eu tenho de olhar para o projeto e para o crescimento da equipa. Devo dizer que a equipa que merecia ganhar, perdeu. Parabéns à minha equipa e a todo o staff da Roma, em especial ao staff médico que fez de tudo para recuperar alguns jogadores que estavam lesionados. No mínimo dos mínimos, merecíamos o empate. Disse ao intervalo que o jogo não iria acabar empatado», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



«Quero isolar-me do episódio do penálti. Não quero comentar o lance. O meu foco está no que a equipa fez. Ouvi elogios da Juventus no balneário, talvez alguém [da parte deles] diga que a Roma mereceu ganhar. Jogámos bem, colocámos a Juve em dificuldades. Estamos no caminho certo. Criámos situações contra uma equipa que defende baixo e muito bem com dois professores no meio (Bonucci e Chiellini). Mas uma derrota é uma derrota», acrescentou.



Refira-se que o emblema romano dispôs de uma grande penalidade nos instantes finais da primeira parte, mas Veretout permitiu a defesa de Szczesny.